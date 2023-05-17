الوكيل الإخباري - إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق من أوكرانيا

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صافرات الإنذار في كييف وجنوب وشرق أوكرانيا.

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وبحسب الخريطة، دوت صافرات الإنذار في فينيتسا، تشيركاسي، كيروفوغراد، ميكولايف، دنيبروبيتروفسك وفي أجزاء من مناطق زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها سلطات كييف.



وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في عدد من مناطق أوكرانيا، بما في ذلك منطقة كييف.



يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.



وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

روسيا اليوم