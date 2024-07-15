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الإثنين، 15-07-2024 10:24 ص

إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مدينتي أوديسا ونيكولايف بجنوب البلاد بعد إعلان حالة التأهب الجوي في جميع مناطق أوكرانيا صباح اليوم الاثنين.

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وتم إعلان التأهب في البلاد بعد الساعة الثانية صباحا بقليل، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وبعد ذلك أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في أوديسا ونيكولايف، دون ذكر التفاصيل.

وكانت حالة تأهب جوي أعلنت خلال الليلة الماضية في مقاطعات أوديسا ونيكولايف وكيروفوغراد، وشهدت أوديسا ثلاث انفجارات ليلية.

من جانبه، أفاد منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا سيرغي ليبيديف عبر قناته في "تلغرام" باستهداف ناجح لمستودع ذخيرة وتجمع لأفراد القوات الأوكرانية في خاركوف، دون ذكر التفاصيل

 




 

 


 

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