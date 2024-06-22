إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية التابعة لوزارة المعلومات الرقمية الأوكرانية فجر اليوم السبت، تفعيل حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

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وبحسب الخرائط فإن إشارة الإنذار انتشرت على كافة مناطق أوكرانيا عند الساعة 2:56 بتوقيت موسكو. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم الإعلان عن حالة التأهب للغارات الجوية ثلاث مرات في جميع أنحاء البلاد.



وبدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي أكدت السلطات الروسية أن أجهزة المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.



ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات من الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.