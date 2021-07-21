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الأربعاء، 21-07-2021 09:41 ص

إعلان حالة الطوارئ بإحدى المقاطعات الكندية إثر تزايد حرائق الغابات

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية غرب البلاد، حالة الطوارئ مع تزايد حرائق الغابات في المقاطعة مما أجبر المئات على مغادرة منازلهم ووضع الآلاف في حالة تأهب للإخلاء .

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وقال وزير السلامة العامة في حكومة المقاطعة مايك فارنوورث في بيان اليوم الأربعاء، إن إعلان الطوارئ سيساعد في التعامل مع عمليات الإجلاء الجماعي بسرعة ويسمح للحكومة في البلاد بتأمين أماكن الإقامة لهؤلاء الأشخاص .


وأشار فارنوورث إلى أنه كان هناك أكثر من 2860 بناءً تحت أمر الإخلاء على مستوى المقاطعة وهناك 16038 عقارا إضافيا قيد الإنذار في جميع أنحاء المقاطعة، مؤكدا أن الأمور وصلت إلى نقطة حرجة .


وأوضح فارنوورث أن أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضي احترقت بسبب ما مجموعه 1145 حريقا هائلا في المقاطعة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط 10 سنوات للحرائق التي وقعت من قبل في مثل هذا الوقت من العام .


وأكد أن حالة الطوارئ ستبقى سارية المفعول لمدة 14 يوما وسيتم تمديدها حسبما تقتضي الحاجة .

 

المصدر : بترا

 




 

 


 

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