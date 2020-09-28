إعلان حالة الطوارئ في مطار الدوحة وإرجاء بعض الرحلات

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، إرجاء عدد من الرحلات الجوية، بسبب حادث في مطار الدوحة.

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وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" إنها قررت تحويل عدد محدود من الرحلات الجوية قبل هبوطها في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.



وأرجعت الخطوط القطرية هذا القرار إلى مشاكل فنية واجهتها طائرة شحن جوية.

وأعلنت الخطوط القطرية حالة الطوارئ قبل أن تهبط طائرة الشحن، بسلام من دون وقوع أي حادث.



وأوضحت الخطوط الجوية القطرية أن الطائرة التي تعرضت للحادث تعتبر طائرة شحن من طراز "بي 747 إف".



ولا تحمل طائرة شحن "بي 747 إف" أي ركاب عادة، لكن الخطوط القطرية لم تعلن إذا كان هناك أي إصابات أو ضحايا على متن الطائرة.



وأتمت الخطوط القطرية بيانها قائلة "نعتذر لمسافرينا الكرام عن أي إزعاج نشأ عن هذا الأمر".

سبوتنيك

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