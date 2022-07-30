السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فرقة نايا تستحضر الموروث الغنائي العربي في جرش

الحمل الكهربائي في المملكة يواصل الارتفاع ويتخطى حاجز الـ 3000 ميغاواط

أسماء العشرة الأوائل في التوجيهي 2022 فلسطين

أسعار الذهب السبت في المملكة

رابط نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

وفيات السبت 30-7-2022

إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب جدري القرود

أول وفاة بمرض جدري القرود خارج إفريقيا

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

السبت، 30-07-2022 08:40 ص

إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب جدري القرود

ذذذ


الوكيل الإخباري - أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية مساء أمس الجمعة بسبب استمرار انتشار جدري القردة.

اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مفوض ولاية نيويورك للصحة أن جدري القردة يمثل "تهديدا وشيكا للصحة العامة".


وقالت هوكول في بيان لها "أعلن حالة الطوارئ في الولاية لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القردة"، مضيفة أن إعلان الطوارئ سيؤدي إلى استجابة أسرع وتوزيع لقاحات بشكل أفضل.


وأشارت هوكول إلى أن الولاية أصبحت أكبر بؤرة ناشئة لتفشي الفيروس، وقالت: "أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بفيروس جدري القرود في هذا البلد من نصيب ولاية نيويورك، ونحن بحاجة إلى استخدام كل أداة في ترسانتنا عند الاستجابة".


وسجلت نيويورك معظم حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد (1345 حالة)، تليها كاليفورنيا (799 حالة)، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التي تم تحديثها يوم الجمعة.


وأعلنت سلطات مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا حالة الطوارئ أيضا، مشيرة إلى أن 261 شخصا تأكدت أو يحتمل إصابتهم بجدرى ‏القردة حتى يوم الأربعاء.‏


وحسب بيان هوكول، فإن حالة الطوارئ تسمح لموظفي خدمات الإسعاف والصيادلة والأطباء والممرضات الممارسين المعتمدين بإعطاء اللقاحات.


وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن في الأيام المقبلة جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قيس سعيد 2

الرئيس التونسي يؤكد رفضه التدخلات الخارجية

جدري3

أول وفاة بمرض جدري القرود خارج إفريقيا

tUTaj

السعودية تستقبل غداً أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج

2022-07-27_23-23-48_010004

الامارات : وفاة 6 أشخاص بسبب الأمطار والسيول

188-122659-1210_162835c5316f92_700x400

عون يدعو لتضافر الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي

165910497182645100

إيران: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 32 شخصا

أخبار متعلقة
جدري3

أول وفاة بمرض جدري القرود خارج إفريقيا

628e28094236046d7a7ad99d

عدد قياسي يومي من حالات جدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية

62de1ce14236041f832d48ae

بسبب الطقس .. إعلان حالة الطوارئ في مدينة سوتشي الروسية

62dd096e4236046661797a18

سوريا تعلن خلوها من جدري القرود

امرات

الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات جديدة بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية جديد

قرار مرتقب لمنظمة الصحة العالمية حول جدري القرود