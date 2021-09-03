إعلان حالة الطوارئ في ولايتين أمريكيتين بسبب إعصار مدمر

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك ونيوجيرسي وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية للمتضررين ومعالجة الدمار الذي خلفه إعصار "إيدا".

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وقال البيت الأبيض في بيان، أمس الخميس، "أعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك ونيوجيرسي ووجه بتقديم المساعدة الفيدرالية للولاية جراء الضرر الذي حل بسبب الإعصار".



وأوضح البيت الأبيض في بيانه: "إجراء الرئيس يخول وزارة الأمن الداخلي، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث".



وتسببت الفيضانات المفاجئة في وفاة 44 شخصا على الأقل في أربع ولايات شمالية شرقية، بما في ذلك نيوجيرسي ، حيث تسببت إعصار إيدا في هطول أمطار غزيرة.

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روسيا اليوم