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إعلان حالة طوارئ.. انتشار حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا

الخميس، 04-07-2024 06:52 ص

إعلان حالة طوارئ.. انتشار حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا

نن


الوكيل الاخباري - انتشر حريق غابات بشكل كبير في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة ما أجبر ما لا يقل عن 13 ألف شخص على ترك منازلهم، مع توقعات بمزيد من موجات الحر الشديدة.

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واندلع "حريق طومسون" (Thompson) قبل ظهر الثلاثاء 2 يوليو على بعد نحو 110 كيلومترات شمال سكرامنتو، داخل مدينة أوروفيل وحولها بمقاطعة بوت.
وأرسل الحريق أعمدة هائلة من الدخان وانتشر حتى بلغت مساحته نحو 12.1 كيلومترا بحلول صباح الأربعاء، ولم يتم احتواء أي جزء من الحريق.


وأعلنت المدينة التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة حالة الطوارئ ليل الثلاثاء ودمر العديد من المنازل وفقا لقناة "كي سي أر إيه" يوم الأربعاء، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.


وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بإقامة مركزي إجلاء في مقاطعة بوت.


 




 

 


 

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