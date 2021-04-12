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الإثنين، 12-04-2021 01:08 م

إعلان موعد تشغيل قطار مونوريل في القاهرة

قطار القاهرة


الوكيل الإخباري - كشف مسؤول مصري بقطاع النقل والأنفاق موعد تشغيل "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يشمل 21 محطة  تبدأ من محطة "ستاد القاهرة".

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وقال رئيس الهيئة القومية المصرية للأنفاق، اللواء عصام والي، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، يقدر طوله بنحو 54 كيلومترا، ويتم تنفيذه على مرحلتين، ستكون المرحلة الأولى منه جاهزة أمام الركاب في أواخر شهر مايو عام 2022، وتنتهي المرحلة الثانية في فبراير 2023.


وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات المصرية، تعمل بشكل يومي على إنجاز الكباري والطرق التي سوف يسير عليها "مونوريل"، العاصمة الإدارية الجديدة، وتصل أول دفعة قطارات إلى مصر، وعددها قطاران، في سبتمبر المقبل
وحول الهدف من دخول وسيلة المواصلات تلك لمصر لأول مرة، أكد "والي"، أن مشروع المونوريل سيحقق نقلة نوعية كبرى، وتحولا هائلاً في وسائل المواصلات، كما أنّ هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة.


ونوه إلى أن "المونوريل"، يعمل طبقاً لتصميمه وهندسته على تخفيض استهلاك الوقود، وتقليل معدلات التلوث البيئي، بالإضافة إلى الحد من الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ويعد جاذباً للركاب لاستخدامه بدلا من السيارات الخاصة.


وشدد رئيس هيئة الأنفاق المصرية على أن الوزارة تتعامل مع جائحة كورونا بشكل جدي، وأن جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها بصورة دورية، للوقاية من تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن هناك إلزام لجميع العاملين والمهندسين والفنيين، بارتداء الكمامات الطبية.


وأوضح أن قطار "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة سيسير بسرعة تصل إلى 80 كيلو متر في الساعة، وسيتم قطع الرحلة من "ستاد القاهرة" حيث بداية المشروع حتى "العاصمة الإدارية"، حيث نهاية المشروع في 60 دقيقة.
وسيمر من خلال سيره على 21 محطة، من "ستاد القاهرة" وصولا إلى العاصمة الإدارية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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