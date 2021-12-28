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الثلاثاء، 28-12-2021 11:13 م

إعلان هام للجالية العراقية في الأردن.. تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أعلن السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري إيقاف عمل منظومة الجوازات والقسم القنصلي في السفارة لمدة أسبوع.

 

وقرّرت السفارة، وفق إعلان موجّه للجالية العراقية في الأردن والمراجعين، الثلاثاء، إيقاف العمل بمنظومة الجوازات اعتبارا من الأربعاء ولغاية 6 كانون الثاني المقبل.

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كما تقرّر إيقاف ترويج جميع المعاملات الخاصة بالقسم القنصلي ليوم الخميس لغرض إجراء الجرد السنوي، وإيقاف ترويجها باستثناء معاملة “شهادة الحياة” اعتبارا من الأحد المقبل ولغاية 6 كانون الثاني المقبل.


وتمنت سفارة جمهورية العراق في الأردن عامًا سعيدًا بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

 




 

 


 

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