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الأربعاء، 12-10-2022 12:01 م

إعلان وظيفة مجزية في بريطانيا .. مطلوب طيار للملك تشارلز الثالث

تش


الوكيل الإخباري - أعلن قصر باكنغهام في بريطانيا، عن وظيفة مميزة لطيار براتب مجزي، سيكون مخصصا للعمل مع "كبار الشخصيات".

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ووفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن طيار الهليكوبتر أو المساعد الذي سيقع عليه الاختيار، سيكون فردا في أعضاء النخبة الخاصة برحلات الملك تشارلز الثالث، المعروفة اختصارا بـTKHF.


وسيكون مقر العمل في قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية بقرية "أوديهام" بهامبشاير، وسيحصل الطيار على راتب جيد، وإجازة سنوية مدفوعة مدتها 5 أسابيع.


وتستخدم العائلة المالكة مروحية من طراز Sikorsky S76 C، حيث استخدمت السنة الماضية في 179 رحلة، بلغت تكلفتها 906 آلاف جنيه إسترليني.


وبحسب إعلان الوظيفة فإن العاملين على رحلات الملك "فريق صغير من الطيارين والدعم الأرضي، يعمل على توفير أعلى مستوى من الخدمة لأفراد العائلة المالكة".

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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