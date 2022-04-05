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الثلاثاء، 05-04-2022 12:17 م

إغلاق باب تسجيل اللوائح للانتخابات النيابية في لبنان

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الوكيل الإخباري-أغلق في لبنان، منتصف ليل أمس، باب التسجيل للانتخابات النيابية المرتقبة، حيث بلغ عدد اللوائح المسجلة في وزارة الداخلية 103 لوائح و718 مرشحا.

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وفي مؤتمر صحفي بعد إقفال باب الترشيحات، قال وزير الداخلية بسام المولوي: "كان لدينا في انتخابات النيابية عام 2018، 77 لائحة مسجلة، بينما في انتخابات عام 2022 لدينا 103 لوائح على كل لبنان، وفي دائرة الشمال الثانية (طرابلس المنية الضنية) 11 لائحة، وفي دائرة الجنوب الثالثة (النبطية، مرجعيون، حاصبيا) 3 لوائح، أقل عدد من اللوائح".


وأضاف: "هناك زيادة في كل اللوائح بكل لبنان، ما عدا الجنوب الثانية والجنوب الثالثة".


واعلن المولوي أن هناك 118 سيدة منضوية في اللوائح الانتخابية، وهذه أكثر مرة توجد فيها مشاركة نسائية في الانتخابات.


وأفاد بانسحاب 42 مرشحا، كما أن 284 مرشحا لم ينضموا إلى أي لائحة، وعليه حكما سيصبحون في عداد المنسحبين، موضحا أن "هناك 718 مرشحا يتنافسون على 128 مقعدا انتخابيا".

 

روسيا اليوم

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