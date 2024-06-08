إغلاق بعض شواطئ فلوريدا بعد الإبلاغ عن هجومين لأسماك القرش

الوكيل الاخباري- قامت السلطات الأمريكية بإغلاق الشواطئ مؤقتا في مقاطعة والتون بمنطقة فلوريدا بانهاندل جراء هجومين لأسماك القرش تم الإبلاغ عنهما أمس الجمعة.

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وقال مكتب مأمور المقاطعة إن الهجوم الأول وقع بعد الظهر عندما أصيبت امرأة في هجوم سمكة قرش بالقرب من ووترساوند. تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وفي وقت لاحق من اليوم استجاب رجال إطفاء لحادث وقع بالقرب من شاطئ إنليت "بعد ورود تقارير متعددة عن إصابة مراهق بسبب سمكة قرش".



وكتب المكتب في بيان منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "الشاطئ مغلق الآن أمام الجمهور في مقاطعة والتون".

روسيا اليوم