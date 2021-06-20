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الأحد، 20-06-2021 09:42 م

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأرمينية

ان
توضيحية


الوكيل الإخباري - أغلقت مراكز الاقتراع في أرمينيا أبوابها معلنة انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، والبدء بعملية فرز الأصوات.

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وأشارت وسائل الإعلام الأرمينية ، نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة المشاركة بلغت 49.4%، حيث تم إدراج 2.6 مليون شخص في قوائم الناخبين.
تجدر الإشارة إلى عدم وجود حد لنسبة الإقبال على التصويت في أرمينيا، كما تبلغ نسبة ولوج البرلمان 7% للكتل الحزبية، و5% للأحزاب المستقلة.


ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة "نوفوستي" في أرمينيا، فإن "المتنافسين الرئيسيين هما كتلة "أرمينيا" بزعامة الرئيس الأرمني الأسبق روبرت كوتشاريان، وحزب "العقد المدني" لرئيس الوزراء بالإنابة نيكول باشينيان.


وأشارت الاستطلاعات إلى أن "الكتلة الانتخابية لرئيس الدولة السابق سيرج سركسيان "لدي شرف"، وحزبي "أرمينيا المزدهرة"، و"أرمينيا المستنيرة"، تتمتع بفرص وفيرة لدخول البرلمان".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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