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الخميس، 29-09-2022 08:59 م

إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية الفرز في الانتخابات الكويتية

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الوكيل الاخباري - أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتية للفصل التشريعي الـ17 عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، وبدء عملية فرز الأصوات الانتخابية ويليها إعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباحا في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحة.

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