الثلاثاء 02-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إغلاق وكالة الأنباء الرسمية بالأرجنتين

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الثلاثاء، 02-07-2024 09:11 ص

إغلاق وكالة الأنباء الرسمية بالأرجنتين

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الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الارجنتينية إغلاق وكالة الأنباء الرسمية "تيلام" وتحويلها إلى وكالة للإعلانات و"الدعاية".

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وجاء في بيان حكومي أن الوكالة التي تأسست في 1945 وتضم أكثر من 700 موظف "ستتوقف عن العمل الذي أنشأت على أساسه في الأصل.. كوكالة أنباء" وتتولى وظائفها الجديدة.

وسيطلق على تيلام الآن "الوكالة الرسمية للإعلان" وستكلف "تطوير وانتاج وتسويق وتوزيع المواد الإعلانية الوطنية و/أو الدولية".

وكانت حكومة ميلي التي خفضت الميزانية قد علقت عمليات تيلام في مارس لافتة إلى أنها تواجه الملايين من الخسائر التشغيلية.

وكتب المتحدث باسم الرئاسية مانويل أدورني السبت على منصة إكس قبل نشر البيان الرسمي أن "تيلام كما نعرفها لم تعد موجودة. النهاية".

واعتبر اتحاد الصحافة في بوينوس آيرس وموظفو الوكالة خطوة الحكومة بمثابة "هجوم على حرية التعبير".

 




 

 


 

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