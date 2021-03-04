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الخميس، 04-03-2021 02:20 م

إقالة الرئيس التنفيدي لمجلس الكهرباء في تكساس على خلفية أزمة العاصفة الثلجية

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الوكيل الاخباري - أقال مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس "ERCOT"، الذي يشغل ويدير شبكة الكهرباء التي تغطي جزءا كبيرا من ولاية تكساس، أقال رئيسه التنفيذي، بيل ماغنس، ليلة الأربعاء.

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ووفقا لموقع "تكساس تريبيون" ، صوت مجلس إدارة "ERCOT" في جلسة خاصة يوم الأربعاء بالإقالة، وتم إخطار الرئيس التنفيذي بتوجب تركه المنصب خلال فترة شهرين.


خضع ماغنس لأكثر من خمس ساعات من الاستجواب من قبل أعضاء المجلس، بعد الانتقادات، إذ قللت "ERCOT" في عهده من تقدير الحد الأقصى من الطاقة التي ستطلبها المنازل والشركات والصناعة خلال عاصفة شتوية قاسية، كما أخطأت في تقدير كمية الطاقة التي ستكون متاحة للشبكة خلال هذه العاصفة.


وعندما بدأت كميات هائلة من الطاقة في الانقطاع عن العمل في الساعات الأولى من يوم 15 فبراير، وهو ما يتجاوز بكثير ما كان متوقعا، اضطر مشغلو شبكة "ERCOT" إلى إصدار أوامر لشركات المرافق ببدء الانقطاعات الخاضعة للتحكم لمنع النظام بأكمله من الانهيار. واشتكى المشرعون من أن المدير التنفيذي للشبكة لم يفعل ما يكفي لتنبيه المسؤولين أو المواطنين من الكارثة القادمة بسبب العاصفة.


وكانت شركة "Brazos Electric Power"، أكبر شركة للطاقة في تكساس، قد أعلنت إفلاسها، إذ كان المبلغ غير المسدد من قبل الشركة 2.1 مليار دولار في أكثر من سبعة أيام من العاصفة، ويقدر الدين لمشغل الشبكة بنحو 1.8 مليار دولار، ونوهت "ERCOT" بأنها ستكشف عن الشركات التي لم تدفع فواتيرها.


يذكر أن عاصفة ثلجية ضربت ولاية تكساس بشدة في منتصف فبراير الماضي، تسببت في انقطاع كبير للتيار الكهربائي، ومشاكل في المياه، فضلا عن اضطرابات في إنتاج النفط وارتفاع أسعار البنزين والكهرباء.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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