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الإثنين، 15-11-2021 03:30 م

إقالة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية

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الوكيل الإخباري-شهدت وزارة الصحة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية تطورات مفاجئة، حيث تم إقالة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد.

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وأصدر وزير التعليم العالي المصري والقائم بأعمال وزارة الصحة خالد عبدالغفار، قرارا بتكليف الدكتور حسام عبدالغفار، بالقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلفا للدكتور خالد مجاهد.


وأشار القرار الذي حمل رقم 584 لسنه 2021، إلى أن الدكتور حسام عبدالغفار يكون وحده دون غيره حق الإدلاء بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالفه من أحكام وردت في قرارات أخرى.


إلى ذلك، سادت حالة كبيرة من الفرحة والارتياح داخل أوساط ديوان عام وزارة الصحة، عقب صدور قرار عودة الدكتور حسام عبدالغفار والذي سبق وتولى هذا المنصب خلال حقبة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق.


وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد دخلت المستشفى نتيجة تعرضها لأزمة قلبية بالتزامن مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة في اتهامات لم تسمها، بعد أن تم تداول أخبار كثيرة عن ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة وفساد كبرى بالوزارة.

 

روسيا اليوم

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