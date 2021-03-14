إقالة قائد الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في إيران

الوكيل الإخباري- كشف سياسي إيراني متشدد، أن الجنرال سعيد محمد استقال من منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، على خلفية تورطه بقضايا فساد وانتهاكات وليس بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقال حميد رضا ترقي، عضو حزب المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الإسلامي (أحد الأحزاب الأصولية المتشددة في إيران)،، مساء أمس السبت، عن رضا ترقي، ”إن استقالة الجنرال سعيد محمد من منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء للحرس الثوري لم تكن بسبب الانتخابات، بل بسبب وجود انتهاكات“.



وبحسب موقع ”انتخاب“ الإيراني، فإن السياسي المتشدد رضا ترقي لم يذكر الانتهاكات المحتملة التي ارتكبها الجنرال سعيد محمد.

اضافة اعلان



المصدر: إرم



