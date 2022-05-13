إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد صلاة المغرب

الوكيل الإخباري - قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إنه ستقام صلاة الجنازة على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب، على أن تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد دولة الإمارات.



وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.