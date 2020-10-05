إقليم كاراباخ يضع شرطاً للدخول في مفاوضات تنهي الأزمة

الوكيل الاخباري - قالت أرمين أليكسانيان نائب وزير خارجية إقليم كاراباخ، إن وقف إطلاق النار من جانب أذربيجان، هو الشرط الوحيد قبل الدخول في أي حوار.. وأكدت أن أذربيجان تسعى لحل النزاع بالقوة العسكرية.

اضافة اعلان



وأعلنت أن "أذربيجان هي من بدأت العمليات العسكرية على الإقليم"، وأضافت أن "عمليات أذربيجان العسكرية تستهدف سكان الإقليم".

وقالت أليكسانيان: "كل من أرمينيا وإقليم كاراباخ أعلنا عن الرغبة في التوصل لحل بالطرق السلمية، لكن أذربيجان بدأت العمليات صباح السابع والعشرين من سبتمبر، وأعلنت رسميا أنها لا ترغب في حل المشكلة عبر المفاوضات، بل باستخدام القوة، ودفعت بالمرتزقة للقتال ضدنا، وتستهدف سكان الإقليم خلال عملياتها.. لكننا هنا نشدد دائما على أن وقف إطلاق النار هو شرطنا الوحيد قبل أي حوار مع أذربيجان".

المصدر - العربية



