الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

في طريقه الى الاردن .. منخفض يتسبب بغرق مدينة تركية - صور

تعليق دوام مديرية العاملين في المنازل غدا

الأربعاء، 13-01-2021 07:38 ص

بسبب مراسم انتقال السلطة إلى بايدن

إلغاء زيارة دبلوماسية أمريكية رفيعة إلى تايوان

بي
كيلي كرافت


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء زيارة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى تايوان، والتي كانت من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء حتى الجمعة.

اضافة اعلان

وبرّر وزير الخارجية الأمريكي ،مايك بومبيو إلغاء جميع الرحلات الخارجية في الوزارة، بما في ذلك رحلته إلى أوروبا هذا الأسبوع، بسبب انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.


وتعليقا على إلغاء زيارة كرافت لتايوان، قالت وزارة الخارجية لهذه الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، إنها تتفهم وتحترم قرار واشنطن إلغاء الزيارة، مضيفة أنها ترحب بأي زيارة لكرافت إلى تايوان في الوقت المناسب في المستقبل.

وتُدير جزيرة تايوان حكومة مستقلة عن الصين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية في أربعينات من القرن الماضي، والتي انتصر فيها الشيوعيون وسيطروا على جميع أراضي البلاد باستثناء الجزيرة، لكن بكين لا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها.

 

وكانت ردود الفعل الصينية على الزيارة المقررة غاضبة، حيث دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة "للتخلي عن التصرفات المجنونة وغير العقلانية لبعض الأشخاص".


وأسفرت مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز العلاقات بين واشنطن وتايوان عن زيادة التوترات مع الصين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
مجلس

أمريكا .. التصويت على قرار لتفعيل المادة 25 لعزل ترامب

ترامب-1

ترمب: محاولات عزلي ستؤدي إلى انقسامات خطيرة

ممم

العراق .. التحالف الدولي ينفذ ضربتين جويتين ضد داعش

6766A995-C825-45FA-8805-3C967187839A (Custom)

لأول مرة.. ميلانيا ترامب تتحدث عن ليلة اقتحام الكونغرس

61242020_ljklj (Custom)

السعودية: غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال لمن يرتكب تلك المخالفات!

bae7597bae53437eb38f2a42060168d8_8

أمطار وثلوج في العراق.. وهذا موعدها

أخبار متعلقة
Wuhan-virus-WHO-Tedros-Getty

الصين توضح سبب عدم منح تأشيرات لخبراء الصحة العالمية

5ff55920423604214973185d

صحيفة أمريكية : بنس أبلغ ترامب أنه لا يمكنه تغيير نتائج الانتخابات

5ff2b4754236046b8210c912

نائب بايدن تتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة

11-8-1200x675

الصين: العلاقات مع أمريكا وصلت إلى مفترق طرق جديد

1220202925311725533253

المخابرات الأمريكية ستغير تشكيلة فريق حماية بايدن

5fed5eff42360432714b8afb

سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان