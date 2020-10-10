السبت 10-10-2020
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السبت، 10-10-2020 02:58 ص

إلغاء مناظرة بين ترامب وبايدن بسبب فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأميركية امس الجمعة، أن المناظرة الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 15 أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ألغيت.

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وقالت اللجنة في بيان إن الحملتين أعلنتا عن "خطط بديلة لذلك التاريخ".


وأضافت: "من الواضح الآن أنه لن تجرى مناظرة في 15 أكتوبر، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها في 22 أكتوبر".


وبعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا، حولت اللجنة هذه المناظرة التي كان مقررا إجراؤها في ميامي بولاية فلوريدا إلى لقاء افتراضي، وهو ما رفضه الرئيس بشكل قاطع.

 

المصدر - سكاي نيوز 


 




 

 


 

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