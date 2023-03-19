الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

مهيدات: استقبال 4949 طلبا عبر نظام الشكاوى خلال العام الماضي

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير البلجيكي

الأحد، 19-03-2023 01:04 م

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

641454e942360425d2550078


الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي لمشغل مطارات كوبان "إيروديناميكا" بإلغاء نحو 40 رحلة جوية في المطار الدولي بمدينة سوتشي الروسية، اليوم الأحد، بسبب الضباب.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "لا تزال الأحوال الجوية في منطقة مطار سوتشي صعبة. لا يسمح الضباب والسحب المنخفضة لطواقم الطائرات بالهبوط في المطار. وتقوم شركات الطيران بتأجيل رحلاتها الجوية... وقد تم إلغاء 39 رحلة جوية".

وأضاف البيان أنه تم في الليلة الماضية تنفيذ رحلتين من أصل 57 رحلة جوية، متابعا أن 16 طائرة موجودة في الوقت الحالي في مطارات بديلة.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
163131Image1-1180x677_d

الكويت.. المحكمة الدستورية تبطل انتخابات 2022

189463

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

6416bb344236043e5d002e2a (1)

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

image - 2023-03-19T115213.075

قادرة على إحداث الفارق.. ماذا تعرف عن طائرات "الدرون"؟

sF2665fhmh5XldLVzBDrPLmJRvxlxbMyVfvyKLYt

مصرع 17 شخصا بحادث تدهور حافلة في بنغلادش

641454e942360425d2550078

خبير عسكري روسي يتحدث عن ضربة موجعة لهيبة البنتاغون

أخبار متعلقة
1242876806

إلغاء رحلات الطيران في عدة مطارات بألمانيا جراء الإضرابات

63ef2a6e4c59b77da00beefd

روسيا تختبر مسيّرة "ترامب" بعيدة المدى