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الثلاثاء، 14-05-2024 10:06 ص

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 50 قتيلاً و27 مفقوداً

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الوكيل الإخباري- لقي 50 شخصاً على الأقلّ مصرعهم ولا يزال 27 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وتدفّق حمم بركانية باردة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء.

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وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عابد المهاري، أسفرت الكارثة أيضاً عن 37 إصابة، كما استدعت إخلاء حوالي 3400 شخص من مساكنهم.

 

ومساء السبت الماضي هطلت طوال ساعات عديدة أمطار غزيرة على إقليمي أغام وتاناه داتار الواقعين غربي جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدرها جبل مارابي البركاني. وأفادت الحصيلة السابقة بمقتل 43 شخصاً

 

بترا

 




 

 


 

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