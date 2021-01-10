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الأحد، 10-01-2021 01:37 م

إندونيسيا تعلن العثور على موقعي الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، سويرجانتو تجاهجونو، اليوم الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة "سريويجايا آير" المنكوبة بعد بحث استمر يوما.

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وقال قائد الجيش، هادي تجاهجانتو، إن السلطات تأمل في انتشال الصندوقين قريبا. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية، صباح اليوم الأحد، عن خلو طائرة "سريويجايا آير" المنكوبة من الركاب الأجانب التي تحطمت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.


وذكرت صحيفة "جاكرتا غلوب" الإندونيسية نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سويرغانتو تجاهجونو، أنه لم يكن هناك أجانب على متن الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الطيران الإندونيسية.


وقال تاغاهونو للصحيفة: "كل الركاب على متن الطائرة كانوا مواطنين إندونيسيين".


وأعلنت السلطات الإندونيسية، أمس السبت، تحطم طائرة من طراز بوينغ 737-500 على متنها 62 شخصا، عقب إقلاعها من مطار جاكرتا في طريقها إلى مطار بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.


وأكد وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، في مؤتمر صحفي افتراضي بحسب وكالة "أناترا"، أن الطائرة فُقد الاتصال بها في الساعة 14:40 بتوقيت غرب إندونيسيا وكان على متنها 50 راكبا و12 من طاقم الطائرة.


يشار إلى أن إندونيسيا تعد أكبر أرخبيل في العالم يصعب التنقل داخلها بريا أو بحريا، ما يجعل الانتقال الجوي هو الوسيلة الأسهل والأرخص، لكنها تعاني ضعف البنية التحتية، ما جعلها تأتي على حساب أمان وصيانة الطائرات، ما جعل إندونيسيا من أكثر الدول تسجيلا لحوادث الطائرات.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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