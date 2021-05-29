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السبت، 29-05-2021 11:27 ص

إندونيسيا تفرج عن الناقلة الإيرانية

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الوكيل الإخباري- أعلنت طهران بأن سلطات إندونيسيا أفرجت يوم أمس عن ناقلة نفط إيرانية احتجزتها في أواخر يناير الماضي.

وأكدت شركة الناقلات الإيرانية الوطنية، حسب وكالة "مهر" شبه الرسمية، أن الناقلة MT Horse أفرج عنها أمس الجمعة، بعد 125 يوما من احتجازها، وذلك بفضل جهود مسؤولين رفيعي المستوى ومساعدة قنصلية قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية.

وأشارت الشركة إلى أن السفينة ستستأنف مهمتها ثم ستعود إلى الوطن.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة "رويترز" عن خفر السواحل الإندونيسي قوله إنه يتحرى أمر التقارير الإيرانية بشأن الموضوع.

وأعلنت السلطات الإندونيسية لدى احتجازها MT Horse أن هذا الإجراء جاء بسبب شبهات في نقل السفينة شحنة من النفط بصورة غير قانونية في مياه البلاد، غير أن الخارجية الإيرانية ذكرت أن احتجاز الناقلة جاء بسبب "مسألة فنية تحدث في مجال الشحن".

واستخدمت السلطات الإيرانية هذه الناقلة في العام الماضي لنقل 2.1 مليون برميل من المكثفات النفطية إلى فنزويلا، التفافا على العقوبات الأمريكية المفروضة على كلا الدولتين.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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