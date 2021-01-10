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الأحد، 10-01-2021 09:02 ص

نتيجة للأمطار الغزيرة

إندونيسيا.. ضحايا إثر انهيارين أرضيين

م
جانب من الحادثة


الوكيل الإخباري - لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 18 آخرون جراء انهيارين أرضيين تسببت بهما الأمطار الغزيرة في غرب إندونيسيا.

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وقال المجلس الوطني لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن الانهيارين وقعا في جزيرة جاوة الغربية، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا، أمس السبت.


وأضاف المتحدث باسم المجلس: "الانهيار الأرضي الأول نتج عن هطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار حالة التربة. وقع الانهيار الأرضي الذي تلاه بينما كان السلطات تقوم بإجلاء الضحايا حول منطقة الانهيار الأرضي الأول".


وأشار إلى أن حصيلة الضحايا كانت أولية حتى صباح اليوم الأحد، وقال إن الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة قد تعرقل جهود الإنقاذ.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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