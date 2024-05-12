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الأحد، 12-05-2024 12:19 م

إندونيسيا: مصرع 11 شخصاً بينهم طلاب في حادث تصادم

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الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 11 شخصا، معظمهم من الطلاب، مصرعهم في حادثة اصطدام في إندونيسيا، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد.

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وقال المسؤولون إن حافلة اصطدمت بعدة سيارات ودراجات نارية، بعد عطل في مكابحها على ما يبدو في مقاطعة جاوا الغربية بإندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، معظمهم من الطلاب، وإصابة عشرات آخرين.


وقال المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، جولز أبراهام أباست، إن الحافلة، التي كانت تقل 61 طالبًا ومعلمًا، كانت عائدة إلى مدرسة ثانوية في ديبوك خارج العاصمة جاكرتا، في وقت متأخر من السبت من منطقة منتجع باندونغ الجبلية بعد احتفال التخرج.


وأضاف أن السيارة خرجت عن نطاق السيطرة على طريق منحدر وعبرت الممرات، واصطدمت بعدة سيارات ودراجات نارية قبل أن تصطدم بعمود كهرباء.


وقال أباست إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادثة وتوفي اثنان آخران في وقت لاحق في المستشفى، بما في ذلك معلم وسائق سيارة .


وأضاف أن 53 شخصًا آخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح، بعضهم في حالة حرجة.


وقال أباست: "ما زلنا نحقق في سبب الحادثة، لكن التحقيق الأولي أظهر وجود خلل في المكابح"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

 


وحوادث الطرق شائعة في إندونيسيا بسبب ضعف معايير السلامة وسوء البنية التحتية.

 

وفي أبريل الماضي، توفي 12 شخصا على الأقل وأصيب اثنان آخران في تصادم بين حافلة وسيارتين في جاوا.

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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