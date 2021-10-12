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الثلاثاء، 12-10-2021 08:05 ص

إنستغرام يختبر خاصية تنذر المستخدمين بتعطيل الخدمات

انستغرام


الوكيل الإخباري - إنستغرام يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات داخل التطبيق.

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قال موقع الصور الشهير "إنستغرام"، التابع لشركة فيسبوك يوم الاثنين، إنه يختبر خاصية جديدة، بسبب التعطل الكبير الذي طال خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.


وتعمل خاصية إنستغرام الجديدة على إخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور.


وقال إنستغرام في تدوينة، إن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة و سيستمر لبضعة اشهر.


حال انقطاع الخدمة لست ساعات في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول دون وصول مستخدمي خدمات الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار إلى وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة، وهو ما شمل واتس اب وإنستغرام وماسنجر.


وفي وقت سابق يوم الاثنين، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع إنستغرام، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت داونديتكتور.


وتخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص، معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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