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الأربعاء، 19-01-2022 02:56 م

إنقاذ 36 مهاجرا شمال غربي تركيا

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الوكيل الإخباري-أنقذت طواقم خفر السواحل التركي، 36 مهاجرا غير نظامي أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل ولاية باليكسير شمال غربي البلاد.

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وذكرت قيادة خفر السواحل في بيان الأربعاء، إن فرقا تابعة لها توجهت إلى سواحل منطقة أيفاليك، إثر تلقيها بلاغا عن وجود مجموعة مهاجرين على متن قارب مطاطي.


وأوضحت أن الفرق أنقذت 36 مهاجرا، بعدما أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.


وأضافت أنه تم نقل المهاجرين إلى مركز القيادة في المنطقة.

 

الأناضول

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