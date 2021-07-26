الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

وفاة واصابات بحادث سير في اربد

60 % من الفرنسيين بالبلاد تلقوا اللقاح

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

وفاة واصابات في مشاجرة مسلحة بإربد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل بسيسو

الأردن: نتابع التطورات في تونس​

محافظة : ربما دخلنا في موجة ثالثة من كورونا

السعودية تؤكد حرصها على استقرار تونس ودعم ما يحقق ذلك

الحكومة تنفي التعديل على حظر التجول بعد ارتفاع اصابات كورونا

السيطرة على حريق امتد من غربي نهر الأردن إلى أراضي الباقورة

الإثنين، 26-07-2021 08:54 م

إنقاذ 88 مهاجرا في فرنسا أثناء محاولتهم عبور المانش

مهاجر


الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الفرنسية، أنها أنقذت 88 مهاجرا قبالة سواحل بولوني سور مير في شمال فرنسا أثناء محاولتهم الوصول إلى انجلترا على متن 3 قوارب مختلفة.

اضافة اعلان


وتلقى المركز الإقليمي للمراقبة والإنقاذ اتصالا يفيد، بأن قاربا كان "في وضع صعب" قبالة سواحل بولوني سور مير.


وعلى الإثر قامت دورية تابعة للبحرية بانقاذ 11 شخصا بينهم امرأتان وأنزلتهم في ميناء بولوني سور مير، حيث تولت شرطة الحدود رعايتهم، وفق ما ذكرت الإدارة البحرية في بيان.


ثم تَبَلَغ مركز غري-ني، بأن زورقين آخرين "يواجهان صعوبة" قبالة بولوني سور مير، فأرسلت البحرية الفرنسية قاربا قام بإنقاذ 32 شخصا بينهم حامل، من القارب الأول و45 من الثاني.


وتم إنزال المهاجرين الـ 77 في ميناء بولوني سور مير، حيث اعتنت بهم شرطة الحدود. وقالت الإدارة البحرية إنهم جميعا "بصحة وسلامة".


وعام 2020، سجلت أكثر من 9500 عملية عبور أو محاولة عبور، وهي اكثر بأربع مرات من العام 2019 وفقا لتقرير صادر عن الإدارة البحرية. ولقي 6 أشخاص حتفهم واختفى 3 مقابل وفاة 4 أشخاص عام 2019.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حوثيين

الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية بطائرات مسيرة مفخخة

1

السعودية تؤكد حرصها على استقرار تونس ودعم ما يحقق ذلك

تونس-و-الاتحاد-الاروبي-640x411-1

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب الانزلاق إلى العنف في تونس

العراقق

انفجار مخزن أسلحة في العراق

w

12 طائرة اثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يعبر عن استعداده لمساعدة تونس

أخبار متعلقة
لندن

بريطانيا.. تحذيرات من موجة حر شديد

60f52a314c59b72db4554cde

احتراق مركز تطعيم ضد كورونا في فرنسا

فرنسا-لبنان

فرنسا تعلن عقد مؤتمر دولي قريبا استجابة لاحتياجات اللبنانيين

medium_2021-07-09-e93cc686e2

البرلمان الفرنسي يوصي بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ

مجلس الامن

'مجلس الأمن' يرد على مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة