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الإثنين، 19-07-2021 01:57 م

إنهيار سدين في الصين نتيجة أمطار غزيرة

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الموارد المائية الصينية، اليوم الاثنين، أن سدين في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب البلاد، إنهارا نتيجة أمطار غزيرة.

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وذكرت وزارة الموارد المائية الصينية، أن طاقة تخزين المياه لدى السدين اللذين إنهارا بمدينة هولونبوير، مساء يوم أمس الأحد، كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالا.


وأضافت، أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.


وقالت حكومة مدينة هولونبوير في الصين، إن 16660 شخصا تضرروا، وغمرت المياه حوالي 54 ألف فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت أيضا جسور وبنية تحتية أخرى.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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