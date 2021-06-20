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الأحد، 20-06-2021 08:58 م

إيران .. إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية

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الوكيل الإخباري - أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بإغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارىء.

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وقال غلام علي رخشانيمهر، المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية، في برنامج حواري إن "إغلاق محطة بوشهر بدأ السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام".


وأشار إلى إمكانية حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.
لم يدل رخشانيمهر بتفاصيل، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.


وكان المسؤول النووي محمود جعفري قد ذكر في مارس الماضي أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم قدرة إيران على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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