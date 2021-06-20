إيران: الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا تعود إلى دولها لاتخاذ القرار

الوكيل الإخباري- أعلنت إيران أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي اقتربت من الاتفاق النهائي لكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة.



وقال كبير المفوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الأحد "أصبحنا الآن أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، وجميع الوثائق المطلوبة للتوصل إلى تفاهم جاهزة، والوقت حان كي يتخذ الطرف المقابل قراره".

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وأقر عراقجي بأن بعض القضايا لا تزال عالقة في المفاوضات، موضحا "توصلنا إلى حلول حول بعض النقاط الرئيسية في مفاوضات فيينا وأصبحت ملامح نقاط الخلاف المتبقية واضحة للجميع".

وذكر مساعد الوزير، أن الأطراف أصبحت على مسافة قصيرة من الاتفاق لكن ملء الفراغ المتبقي لن يكون مهمة سهلة وسيتطلب "اتخاذ قرارات في عواصم الدول المشاركة" في المفاوضات.



وأكد عراقجي أن الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، بعد اختتام الجولة السادسة من محادثاتها، اليوم الأحد، ستعود إلى عواصمها "ليس للتشاور ولكن لاتخاذ القرار".

المصدر: روسيا اليوم