إيران .. البرلمان يصادق على تعديل قانون انتخابات الرئاسة

الوكيل الإخباري - صادق البرلمان الإيراني على تعديل قانون انتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث حظر ترشح كل من يحمل جنسية أخرى غير الإيرانية، أو إقامة في دولة أخرى، سواء في الوقت الراهن أو في أي وقت سابق.

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وصوت البرلمان الإيراني، لصالح تعديل قانون انتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث نال التعديل موافقة 152 نائباً، فيما عارضه 56 ، بينما امتنع ست نواب عن التصويت، من أصل 239 نائباً حضروا الاجتماع.



ويأتي تعديل القانون قبل شهور من إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو العام المقبل، وكان مستشار المرشد الإيراني لشؤون الصناعات الدفاعية، العميد حسين دهقان، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية.





وينص القانون الجديد في الجزء الثاني من البند الأول من المادة الأولى، على أن مرشح الرئاسة الإيرانية ينبغي أن يكون إيراني الأصل، ولا يحمل جنسية أو إقامة دولة أخرى، أو حتى مقدماتها (Green Card) في السابق أو في الوقت الراهن.

ولم يوافق البرلمان على مقترح أن يكون سن مرشحي الانتخابات الرئاسية بين 40 إلى 70 عاما.

المصدر : روسيا اليوم

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