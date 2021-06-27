إيران: امتلاك طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كم

الوكيل الإخباري- أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إيران قررت أن تكون من بين الدول الأولى بالعالم في كل ظاهرة، لافتا إلى امتلاك الحرس طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7000 كم.



وقال سلامي خلال مراسم أقيمت، صباح اليوم الأحد، لإزاحة الستار عن لقاح "نورا" الذي صنعته جامعة للعلوم الطبية تابعة للحرس الثوري، "نمتلك طائرات مسيرة بمدى 7 آلاف كيلو متر ويمكنها الهبوط في أي مكان، وفي السابق كان أكبر مدى لطائرة "شاهد 171" المسيرة 4400 كيلومتر".

اضافة اعلان



وتابع، "نحن رجال الميادين الصعبة، ونقول للعالم كله إننا لن نغادر الميدان، ونعلم أننا في النهاية سنكسر كل أسوار الحصار الصعبة بواسطة التدابير التقنية والعلمية".

المصدر: روسيا اليوم