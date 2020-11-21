إيران .. اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط

الوكيل الإخباري - ذكر موقع "عصر جنوب" الإيراني أن حريقا اندلع اليوم السبت اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط جنوبي إيران، بمصفاة "باسارغاد" لتكرير النفط في مدينة آبادان، وإن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران.



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وأشار الموقع إلى عدم وقوع إصابات، فيما لم يتضح بعد سبب اندلاع النيران.

وهذا هو الحادث الثالث من نوعه منذ الخميس الماضي، حيث اندلعت النيران في محطة البتروكيماويات بجزيرة خارج الإيرانية في مياه الخليج، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين.



وتعرضت منشآت حيوية إيرانية، لأحداث مشبوهة منذ بداية الصيف، حيث وقعت انفجارات وحرائق في عدد من محطات الطاقة والنفط والبتروكيماويات. وقالت السلطات الإيرانية إنها تعود لارتفاع درجات حرارة الجو، أو أخطاء بشرية، أو ضعف إجراءات السلامة.



كما تعرضت مؤسسات تابعة للملاحة الإيرانية، وموانئ إيرانية، جنوب البلاد، إلى هجمات سيبرانية.



ووقع انفجار في مركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية وسط البلاد مطلع يوليو الماضي، وقال حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الخميس الماضي، إن "حادث انفجار نطنز لأسباب صناعية، والذين كانت مهمتهم نصب بعض الأجهزة، أجروا تغييرات أدت إلى وقوع الانفجار".





المصدر : روسيا اليوم

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