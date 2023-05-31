إيران تؤكد أن الأوضاع هادئة على الحدود مع أفغانستان

الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن "الأوضاع على الحدود مع أفغانستان هادئة في الوقت الراهن وحركة المرور جارية عليها".

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وأضاف وحيدي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بشأن التوتر الحدودي بين إيران وأفغانستان، أن الاشتباكات اندلعت بسبب خطأ حرس الحدود الأفغاني، مما أدى إلى مقتل أحد حرس الحدود الإيراني وعدد من عناصر طالبان.



وأشار إلى أن الأوضاع على الحدود مع أفغانستان هادئة في الوقت الراهن وحركة المرور جارية عليها.



وتابع وحيدي: "للأسف شهدنا مثل هذه الأحداث عدة مرات و دعا حركة طالبان والسلطات الأفغانية لتوخي الحذر وتوجيه حرس حدودها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. أدلى بعض الأفغان من غير المسؤولين أو من ذوي الرتب الدنيا بتصريحات ضد إيران ووفقا للتقارير الواردة، فقد تم طردهم لأن تصريحاتهم كانت غير مناسبة وغير منطقية. والآن نحن نتفاعل مع حكام أفغانستان، ويجب حل المشاكل من خلال الحوار".



في غضون ذلك، أفادت مصادر إعلامية بقيام حركة طالبان بنقل المركبات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، إلى الحدود مع إيران.



وأظهرت فيديوهات وصور متداولة حركة كبيرة عند الحدود، إضافة ألى وصول أحد كبار مسؤولي طالبان إلى المنطقة للتفقد.



روسيا اليوم