إيران تؤكد أن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيتم اليوم

الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه سيتم الإفراج عن 5 إيرانيين في السجون الأمريكية، وأن أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون بحوزتها اليوم الاثنين.



وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "مسار تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية يتم ويتقدم بشكل جيد وخطوة بخطوة"، مشيرا إلى أنه ستتم مبادلة خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أمريكيين.

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وأفاد بأنه "سيعود مواطنان إلى إيران بناء على مصلحتهما ورغبتهما، وسينضم شخص واحد إلى عائلته في دولة ثالثة، ويريد المواطنان الآخران البقاء في أمريكا".



والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حديث لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن بلاده هي صاحبة القرار في كيفية التصرف في 6 مليارات دولار من أموالها المفرج عنها في كوريا الجنوبية، ضمن صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن، مضيفا أن "هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية، ولذا فإن الجمهورية الإسلامية هي من ستقرر ما تفعله بهذه الأموال".



وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10 أغسطس إلى تفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.



وبمقتضى الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يسمح لإيران باستخدامها سوى للأغراض الإنسانية، وفقا لنظام العقوبات الأمريكية.



وأخطرت الحكومة الأمريكية الكونغرس الاثنين الماضي بأنها أصدرت ترخيصا لبنوك دولية يسمح بتحويل 6 مليارات دولار إلى قطر دون التعرض لعقوبات أمريكية.

RT