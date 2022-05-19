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الخميس، 19-05-2022 11:12 ص

إيران تبحث مع دولة عربية تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة

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الوكيل الاخباري- بحث رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية علي رضا بيمان باك، مع المدير التنفيذي لشركة الملاحة العمانية، تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة بين البلدين.

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وأكد بيمان باك، الذي يقوم بزيارة إلى سلطنة عمان، على الموقع الاستراتيجي لايران وعمان وإمكانية تنفيذ عمليات إعادة تصدير السلع والترانزيت بين الجانبين.

وأشار إلى اتفاقيات التجارة الحرة للسلطنة مع باقي الدول والحجم التجاري للمنطقة البالغ 1.5 تريليون دولار.

وشدد على ضرورة رفع حصة البلدين من السوق الإقليمية عبر تعزيز البنى التحتية التجارية سيما بمجال الشحن والنقل الدولي والترانزيت وتفعيل ممر الترانزيت "شمال – جنوب".

وفي سياق تطوير العلاقات بين البلدين، أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا، بشأن تعاون بلاده مع إيران.

وقضى المرسوم بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يشار ألى أن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية يرأس وفدا تجاريا يضم ممثلي 30 شركة خاصة محلية وممثلين عن منظمة الموانئ وصندوق ضمان الصادرات في زيارة رسمية إلى مسقط بدأت الاثنين الماضي، حيث التقى عدة مسؤولين عمانيين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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