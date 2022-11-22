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الثلاثاء، 22-11-2022 09:57 ص

إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 % في فوردو

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الوكيل الإخباري - قالت محطة "إس إن إن" التلفزيونية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة في موقع فوردو النووي باستخدام أجهزة الطرد المركزي "آي آر 6"، وذلك رداً على قرار أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأمر طهران بزيادة التعاون.

وأضافت المحطة أن إيران ستبني أيضاً مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، يوم الخميس، على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم، التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وذلك حسبما قال دبلوماسيون أثناء التصويت الذي جرى خلال جلسة مغلقة.

ويعد هذا ثاني قرار يستهدف إيران هذا العام بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، نظراً لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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