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الإثنين، 30-11-2020 09:29 ص

خلال مراسم تشييع زادة

إيران تتوعد : الرد على اغتيال فخري زادة سيكون قاسيا

وزير
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي


الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الاثنين، أن "الرد على جريمة اغتيال فخري زادة قادم وحتمي، وسيكون قاسيا".

وقال حاتمي، خلال مراسم تشييع العالم النووي فخري زادة: "اغتيال العالم فخري زادة لن يمر من دون رد".

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وحذر مغتالي زادة بالقول: "لن يمر أي اغتيال أو أية جريمة أو أي عمل أحمق ضد إيران من دون رد، وسنلاحق مرتكبي جريمة اغتيال فخري زادة حتى النهاية، وسيدفعون الثمن باهظا".

 

وأوضح أن "إيران ستلاحق مرتكبي جريمة الاغتيال، ومن خططوا لها، ومن يقفون وراءهم، إلى أن يتلقوا عقابهم".


وأضاف: " العدو لم يتمكن من استخدام الخيار العسكري ضد إيران طيلة العقود الأربعة الماضية"، موضحا أن "الخيار العسكري ضد إيران بات تحت الطاولة".

 

وأشار زير الدفاع الإيراني إلى أن بلاده "ستواصل محاربة الإرهاب في سوريا والعراق، وتفتخر بذلك".


وتابع حاتمي قائلا: "اغتيال العالم فخري زادة لن يوقف مسيرة برنامج البلاد النووي، بل سيسرع من وتيرته".

 

وبين أن "موازنة مركز الأبحاث العلمية والتكنولوجيا في إيران، التي كان يترأسها فخري زادة، ستكون بمقدار الضعف العام المقبل".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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