إيران تحتجز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري - احتجزت القوات الإيرانية، اليوم الاثنين، سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية وانطلقت من ميناء سعودي، في مياه الخليج، بسبب "انتهاكها قوانين الملاحة، وتلويث المياه".



وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن السفينة التي احتجزها، تحمل اسم "هانكوك"، وترفع علم كوريا الجنوبية، وكانت قد انطلقت من "ميناء الجبيل السعودي"، متوجهة صوب كوريا الجنوبية، وتحمل 7200 ألف ليتر إيثانول، وكانت تقل بحارة من كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والفيتنام، وميانمار".



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وتم احتجاز السفينة بطلب من مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، وبحكم من محكمة محافظة "هرمزغان" بتهمة انتهاك قوانين البيئة البحرية.



ونقلت السفينة إلى ميناء بندر عباس على الخليج، لتشكيل ملف قضائي بحقها، واحتجز كافة البحارة الذين كانوا على متنها.





يشار إلى أن هناك توترا في العلاقات بين كوريا الجنوبية وايران، على خلفية احتجاز كوريا أموالا إيرانية مجمدة، ورفضها تسليمها إلى طهران امتثالا للعقوبات الأمريكية.



وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قال الأسبوع الماضي، إن "كوريا الجنوبية تحتجز 7 مليارات دولار وتطالب طهران بتكلفة لاحتجازها".



المصدر: روسيا اليوم

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