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إيران تحدد موعدا مبدئياً لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا لرئيسي

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الإثنين، 20-05-2024 11:48 م

إيران تحدد موعدا مبدئياً لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا لرئيسي

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 الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، اليوم الاثنين، أنه تم اقتراح يوم 28 حزيران المقبل، على مجلس صيانة الدستور ليكون موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

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ووفقا للتلفزيون الرسمي، جرت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، وبموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، "تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 حزيران".

 

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