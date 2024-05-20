إيران تحدد موعدا مبدئياً لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا لرئيسي

الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، اليوم الاثنين، أنه تم اقتراح يوم 28 حزيران المقبل، على مجلس صيانة الدستور ليكون موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

اضافة اعلان



ووفقا للتلفزيون الرسمي، جرت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، وبموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، "تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 حزيران".