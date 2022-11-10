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الخميس، 10-11-2022 04:03 م

إيران تحذر رعاياها من السفر إلى أستراليا

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الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الخارجية الإيرانية المواطنين الإيرانيين من السفر غير الضروري إلى أستراليا، لاحتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي وتسليمهم إلى الدول المعادية.

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ونصحت الخارجية أمس الأربعاء المواطنين الإيرانيين، وخاصة الطلبة الجامعيين والباحثين وأساتذة الجامعات، بإعادة النظر في سفرهم غير الضروري إلى أستراليا، بدليل السوابق الموجودة بشأن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي، وتسليمهم الى الدول المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دون أي أدلة مبررة.

وطلبت الخارجية من المواطنين الذين لديهم سفر ضروري إلى أستراليا، أن يصطحبوا معهم جواز سفر معتبرا ونسخة مطبوعة من التأشيرة الصادرة من السلطات الأسترالية، وفي حال حاجتهم للإقامة أكثر من المدة المقررة في التأشيرة، عليهم أن يبادروا بتمديد التأشيرة قبل انتهاء فترتها.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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