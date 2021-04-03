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السبت، 03-04-2021 11:49 ص

إيران ترفض أي رفع للعقوبات الأمريكية

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الوكيل الإخباري- قالت القناة الرسمية الإيرانية، الناطقة باللغة الإنجليزية ”برس تي.في“، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الإيرانية ترفض أي رفع للعقوبات المفروضة على طهران ”خطوة بخطوة“.

ونقل الموقع الإلكتروني للقناة عن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الوزارة، قوله إن ”السياسة القاطعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رفع كل العقوبات الأمريكية“.

وكانت جالينا بورتر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الجمعة، إن ”محادثات مقررة هذا الأسبوع في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 ستركز على الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام بذلك الاتفاق“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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