السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 09:39 ص

إيران ترفض خطة ثلاثية اقترحها مسؤولون أوروبيون

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام إيرانية، بأن مسؤولين أوروبيين طرحوا خطة ثلاثية لإطالة "الفترة الزمنية لبرنامج إيران النووي".

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ووفقا للمصادر، فقد اقترح المسؤولون الأوروبيون خطة من 3 محاور لمنع ايران من العودة السريعة إلى إجراءاتها النووية وإطالة هذه الفترة الزمنية بعد عودة إيران إلى تنفيذ التزاماتها.


ووفقا للخطة، يريد الأوروبيون من إيران تخزين أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتشميعها، وتفكيك البنية التحتية الإلكترونية المستخدمة لهذه الأجهزة. 


ولم تحدد المصادر ما إذا كان العرض الأوروبي قد قدم للجانب الإيراني في سياق محادثات فيينا، لكنها نقلت عن عدة مصادر مطلعة على المحادثات قولها، "أصرت إيران على أنها لن تسمح بتدمير أي من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لديها".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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