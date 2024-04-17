الأربعاء 17-04-2024
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الأربعاء، 17-04-2024 06:43 م

إيران تستعرض قوتها العسكرية

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الوكيل الاخباري - سعت إيران من خلال استعراض منظوماتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة في عرض لمناسبة اليوم الوطني للجيش، اليوم الأربعاء، إلى إظهار "جاهزيتها" لمواجهة ردّ محتمل من إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الجمهورية الإسلامية على إسرائيل.

وشكّل العرض السنوي للقوات المسلحة مناسبة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لإطلاق تحذيرات جديدة لإسرائيل، وقال في كلمة أمام أبرز قادة الجيش والحرس الثوري بعد العرض الذي أقيم في قاعدة عسكرية قرب طهران "إذا ارتكب النظام الصهيوني أدنى عدوان على أرضنا سيؤدي ذلك إلى رد قاس وعنيف".

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