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الأربعاء، 15-12-2021 03:19 م

إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستبدال الكاميرات المتضررة في منشأة كرج

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الوكيل الإخباري-أفادت وكالة "تسنيم" بأن إيران قامت بخطوة طوعية لحل سوء الفهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسمحت لها بإعادة تركيب الكاميرات في منشأة كرج النووية.

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وبحسب "تسنيم"، فإنه "بعد استكمال الجزء الرئيس من التحقيقات القضائية والأمنية في منشأة كرج، وبالنظر الى خطوة الوكالة في إدانة التخريب بمجمع تيسا في كرج، وقبول الوكالة أن يتم الفحص الفني للكاميرات من قبل خبراء إيرانيين قبل تركيبها في المنشأة، سمحت طهران طوعا باستبدال الكاميرات التي تعرضت للتلف في منشأة كرج بكاميرات جديدة".


في حين ينص قانون مجلس النواب على أن "الصور التي تسجلها هذه الكاميرات الجديدة لن تقدم للوكالة الدولية، كما كان معتمدا سابقا، وستبقى بطاقات الذاكرة محفوظة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".

روسيا اليوم

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